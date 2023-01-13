الناتو يرسل طائرات استطلاع إلي رومانيا لمراقبة نشاط روسيا العسكري

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الجمعة، أنه يخطط لنشر طائرات استطلاع في رومانيا الأسبوع المقبل، تكون مهمة الطائرات أداء مهام استطلاعية ومراقبة النشاط العسكري الروسي بالدول الـ30 الأعضاء في الناتو، حسبما أفادت وكالة أسوشيتيد فرانس برس.

وتكون هذه الطائرات من طراز طائرات الاستطلاع والتحذير الجوي ونظام التحكم وتنتمي إلى أسطول من 14 طائرة عادة ما يكون مقرها في ألمانيا.

وسترسل الطائرات إلى قاعدة في بوخارست، عاصمة رومانيا، في مهمة يتوقع أن تستمر عدة أسابيع، حسبما قال التحالف في بيان له.

وقال أوانا لوغيسكو، المتحدث باسم حلف الناتو، في بيان :" إن الطائرات بإمكانها كشف الطائرات على بعد مئات الكيلومترات، ما يجعلها قدرة مهمة لوضع الردع والدفاع في الناتو".