عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتعاون مع دولة عربية.. كندا تضبط أكبر كمية من الأفيون في تاريخها

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الكندية ضبط أكبر كمية من الأفيون في تاريخها، بفضل معلومات حصلت عليها من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأفادت بأن الكمية الضخمة بلغت 2.5 طن من الأفيون بقيمة مادية تجاوزت 50 مليون دولار كندي، كانت مخبأة في 19 حاوية شحن بحرية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته السلطات الكندية، توجهت السلطات الكندية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على دعمهم الحاسم، وتعاونهم الدائم معها في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، موضحة أن القضية ساهمت في ضبط 247 منصة شحن بلاستيكية تحوي قرابة 2500 كيلو غرام من مخدر الأفيون موزعة في 19 حاوية شحن بحرية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية، تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون الدولي المستمر والمثمر مع الأجهزة الشرطية في كل دول العالم، للتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات للتأكد من تعزيز دورنا بالمساهمة في جعل العالم مكانا ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

وأكدت أن العملية تعتبر نموذجا للتعاون بين شرطة دبي والسلطات الكندية، وواحدة من العمليات المشتركة التي جاءت نتيجة للعلاقات المتينة بين الجانبين لتعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة المنظَّمة.

وأوضحت شرطة دبي أنها تلقت معلومات موثوقة، أظهرت مسار الحاويات، عبر 5 دول قبل وصولها إلى وجهتها كندا، وأن المخدرات مخبأة داخل منصات شحن بلاستيكية مثبتة في 19 حاوية شحن بحرية، وأنها عقدت اجتماعا عاجلا مع ضابط الارتباط الكندي، وزودته بالمعلومات الأولية، ومن خلال التنسيق والمتابعة التي استمرت قرابة 73 يوما حتى وصول الحاويات إلى ميناء فانكوفر في كندا، ليأتي دور السلطات الكندية في الكشف عن الحاويات وضبطها.

غدا.. انطلاق النسخة الـ 15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة 150 دولة

رئيس وزراء كندا يتعهد بتعزيز العلاقات مع اليابان

السلطات الكندية الأفيون شرطة دبي المخدرات حاوية شحن كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بكشتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

السعودية تضع 4 شروط جديدة لـ الحج في 2023

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 13-1-2023

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر الأحد

ارتفاع قياسي بـ 2023 .. ماذا يحدث بطلب الصين على النفط ؟

مستلمهاش سويسرا.. بكرى : الرئيس السيسي أنفق 7 تريليونات جنيه على التنمية بمصر

جواهر بأسعار زهيدة.. محمود فايز يطالب أندية الدوري بمتابعة أمم إفريقيا للمحليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

فيديو

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

بمقدم ٧٠ ألف .. ٢٠ ألف وحدة في دار وسكن مصر وجنه والتقديم اون لاين

العنف والعصبية والعدائية.. الألعاب الإلكترونية تهدد ٣ مليار من أبنائنا

تفاصيل استدعاء ياسمين عز للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ