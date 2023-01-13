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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي تونسي: الداعون لرحيل الرئيس قيس سعيد لا يتعدون 50 فردا

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الناشط السياسي التونسي شهاب المكي المعروف بكنية 'رضا لينين' إن الداعين لرحيل رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يتجاوز عددهم الخمسين.

 فقد أفاد لينين في تصريح لموزاييك إثر مرافقته لرئيس تونس  في جولة بالأسواق العتيقة بالعاصمة بهد ظهر الجمعة 13 يناير أن رفع شعار "فليرحل الرئيس" لا يعاقب عليه القانون، مضيفا أنه حتى في صورة افتراض رحيل الرئيس فلم يعد لهم مكان في أي سلطة لأن الشعب ليس أبلة حسب تعبيره.

وتابع شهاب المكي أنه "في تاريخ تونس لم يوجد رئيس جمهورية شُتِم وتعرّض للسب وقيل فيه ما قيل في قيس سعيد وزوجته".

وبخصوص تأخر المحاسبة وفتح ملفات الإرهاب والتسفير والاغتيالات والفساد، قال رضا لينين: "كل شيء يجي في وقتو خير وخلي يتعلمو يمشيو ويجيو على التحقيق قبل الحكم عليهم".

واعتبر شهاب المكي بأن دوره في مشروع الرئيس لم ينته، داعيا أصحاب المشروع إلى الوعي بوجود عراقيل وصعوبات وصفها بالضرورية خصوصا في ظل تعطيلات الإدارة والقضاء والبيروقراطية التي بذلت جهدا كبيرا في التعطيل حسب تعبيره. 

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