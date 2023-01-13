تريليون دولار.. بولندا تخاطب الأمم المتحدة للحصول على تعويضات من ألمانيا

سلم مندوب بولندا لدى الأمم المتحدة، كرزيستوف شتشيرسكي، رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة تشابا كوروشي، رسالة حول التعويضات التي تطالب بها وارسو ألمانيا، عن آثار الغزو النازي لبولندا.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إن المندوب الدائم لبولندا "سلم رسميا كوروشي رسالة بشأن التعويضات"، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وأشارت إلى أن "هذه الرسالة تتعلق بالعلاقات بين ألمانيا وبولندا وتتطرق إلى تعويضات الحرب العالمية الثانية".

وقالت السلطات البولندية في وقت سابق إنها طلبت 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية. وأرسلت بولندا في أكتوبر الماضي مذكرة إلى ألمانيا من خلال وزارة الخارجية.

من جانبها صرحت الحكومة الألمانية أكثر من مرة بأنها لا تنوي دفع أي مبالغ إلى بولندا.

وتوجهت وارسو بنفس الطلب في وقت سابق للكونجرس الأمريكي واليونيسكو، ومجلس أوروبا، والأمم المتحدة، ولـ50 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".