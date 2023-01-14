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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

الطفلة الأفغانية
الطفلة الأفغانية زينب

انتشر مقطع فيديو مؤثر لـ طفلة أفغانية شديدة الجمال اصطبغت ملامحها بآثار المعاناة على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرًا تعاطف المستخدمين.

الطفلة «زينب» فتاة صغيرة تبيع الأقلام لإعالة أسرتها، قابلتها المحامية الأفغانية «نهيرا زياي»، ووثقت اللقاء في مقطع فيديو نشرته على تويتر.

سألتها المرأة في المقطع عن سعر القلم، فأجابت البائعة الصغيرة "20 سنتًا"، ففاجأتها المرأة بشئ جلب الابتسامة على وجه الفتاة.

 

ابتسامة هزت القلوب

حيث طلبت منها شراء جميع الأقلام التي تحملها، فوافقت البائعة الجميلة ودفعت المرأة لها المال، قالت لها الفتاة: "لقد دفعت لي الكثير".

فعندما أعطتها زوج من العملات الورقية، أضاءت الابتسامة وجه الفتاة، وغادرت بسعادة عندما طلب منها رجل العودة إلى المنزل وإعطاء المال إلى والدتها.

حصد المقطع مئات الآلاف من الإعجابات، حيث أثار تعاطف المستخدمين ولمست الطفلة المسكينة قلوبهم، كتب أحد رواد السوشيال ميديا معلقًا على المقطع: "هذا أمر محزن وجميل في نفس الوقت! أتمنى أن تتغير الأمور للأفضل".

علق مستخدم آخر: "مساعدة عظيمة لعائلتها، أقدر حقًا مشاركتك للفيديو، ابتسامتها تنشر السعادة في كل مكان".

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ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

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