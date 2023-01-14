أهالي محافظة السويس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسلت القارئة ايمان فريد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقالت في شكواها استغاثة من أهالي محافظة السويس من كثرة الكلاب الضالة مما جعلنا رهن الإقامة الجبرية في بيوتنا ده غير خطورتهم علي اولادنا نظرا لأنهم يطاردون اولادنا في الشارع مما يلحق بهم الأذى.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدمة الشكوى الاتصال على رقم 01557995858..

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.