يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل كلمار المقلي لعشاق تناول المأكولات البحرية.

المكونات لعمل كلمار المقلي





كأس من البقسماط.

كأس من الدقيق أبيض.

نصف كيلو من الكلمار.

زيت نباتي للقلي.

التتبيلة



كأس من الدقيق.

بيضة.

بصلة صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت نباتي.

خمسة فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.

عصير ليمونة.

كأس من الماء.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل أسود.

طريقة عمل كالمار



نقوم بإحضار تتبيلة الكلمار وذلك من خلال مزج مكوناتها مع بعضها البعض مع مراعاة أن يكون الماء بارد.

نقوم بتقطيع الكلمار إلى حلقات.

نقوم بغمس حلقات الكلمار بالتتبيلة المحضرة مسبقا، وندعها فيها ما بين الأربع ساعات والنصف يوم.

نقوم بتقليب الحلقات في مزيج من الدقيق والبقسماط.

نقوم بوضع الزيت على النار، ثم نقلي حلقات الكلمار إلى أن تنضج.

نقوم بوضعها في طبق التقديم، ثم نقدمها وهي ساخنة.