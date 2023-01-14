قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، طريقة عمل صوص الكراميل..





طريقة عمل صوص الكراميل ..





المكونات





1 كوب سكر 200 جرام

1 كوب حليب ساخن 200 مل

1 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة : نشاء

3 ملعقة كبيرة حليب





طريقة التحضير





نضع في وعاء وعلى نار هادئة كوب من السكر ونتركه حتى يبدأ بالذوبان والتكرمل من الجوانب ثم نقوم بالتحريك بشكل مستمر حتى لا يحترق السكر ويأخذ الطعم المر ونستمر لمدة 3 دقائق حتى يتكرمل كامل السكر .

نضيف الزبدة ويفضل أن تكون حيواني لتعطي مذاق أورع ونحرك المزيج جيداً حتى تذوب كامل كمية الزبدة المضافة ثم نضيف الحليبالساخن ونحرك جيداً حتى تتجانس المكونات معاً .

نضيف النشاء مع ملعقتن الحليب الدافئ ثم نضيفها إلى المكونات السابقة بالتدريج مع التحريك المستمر لمدة 3 دقائق حتى يثخن الخليط ويصبح ذات قوام كريمي .

نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد ثم نسكبه في وعاء له غطاء ونضعه في الثلاجة لحين استخدامه وصحة وهنا .