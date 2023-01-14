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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G فى الكويت

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

قليلاً ما تظل جوالات رائدة تنافس بنقس القوة بالرغم من إصدارت موديلات أخري من نفس عائلتها، وينطبق هذا الحال على جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G الرائد الذى طرحته علامة سامسونج الكورية الجنوبية العريقة، مع توفيره لشاشة فائقة وكاميرا قوية للغاية.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G فى الكويت لسعة 128 جيجابايت 265 دينار كويتي، و سعة 256 جيجابايت 280 دينار، وسعة 512 جيجابايت مقابل 382 دينار.

يأتى جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

يطرح جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 و 16 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية 128، 256، و512 جيجابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الإهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير، وكذلك يدعم قلم سامسونج.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

تستطيع الحصول على جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G في 7 ألوان هي أسود الفانتوم، سيلفر الفانتوم، تيتانيوم الفانتوم، الكحلى، الأزرق الفانتوم، والبني الفانتوم.

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