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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 82.189 مليون دولار.. أهم الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية خلال 2022|بالأرقام

صدى البلد

استحوذت 5 دول على 62,5% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 82,189 مليون دولار2022 من إجمالى 98 دولة قامت باستيراد الأدوات الصحية من مصر، وانخفض إجمالى  صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 0,28% لتسجل نحو 131,544 مليون دولار 2022 مقابل 131,911 مليون دولار 2021.

وأكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن ألمانيا الاتحادية جاءت بالمركز الأول في قائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية من مصر، لتسجل 35,634 مليون دولار 2022 مقابل 38,972 مليون دولار 2021  بتراجع 9%.

وجاءت فرنسا بالمركز الثانى لتبلغ 8,345 مليون دولار في مقابل 6,106 مليون دولار، بارتفاع نسبته 37%، تليها بالمركز الثالث إيطاليا لتصل لـ 9,758 مليون دولار في مقابل 7,242 مليون دولار بنمو 35%.

واحتلت تركيا المركز الرابع لتبلغ 8,032 مليون دولار في مقابل 6,18 مليون دولار بنمو 30%، ثم  بريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة نمو 1% لتسجل 20,42 مليون دولار في مقابل 20,14 مليون دولار.

صادرات مصر التصديري لمواد البناء صادرات الأدوات الصحية الصناعات المعدنية الدول المستوردة الحراريات

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