هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن نية النادي الأهلي شراء لاعب من ناشئي سموحة، وذلك عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عامر في تغريدة: "محمد شكري الناشيء اللي سموحة استعاره من ⁧‫الأهلي‬⁩ موسمين وكان محل استهجان ومين ده؟ وليه ده محدش يعرفه؟ وبذلك الوقت صرحت وتكلمت وتوقعت أن يكون لاعب كبير وله مستقبل واعد‏.. سموحة تركه وراح سيراميكا كليوباترا في عدم وجودي، الأهلي يطلب إعادة شراءه وسيعود للأهلي فورا وهيكسر الدنيا".

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا أن النادي الأهلي تواصل لمعرفة موقف ضم محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وقال أحمد سامي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "حصل بالفعل تواصل من جانب الأهلي في انتقالات يناير، ورفضت الفكرة والأمر مطروح لنهاية الموسم الحالي ثم يتم اتخاذ القرار بعدها".