الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري.. تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن أحوال الطقس الأيام القادمة

https://www.youtube.com/watch?v=g1LxxyPnOas



وقالت مذيعة صدى البلد أن هيئة الأرصاد تتوقع أن يكون طقس اليوم السبت معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء.



وتشهد حالة الطقس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة والرعدية على مناطق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المحافظات الداخلية منها محافظات جنوب الوجه البحري المنوفية والغربية والشرقية وبعض مناطق القاهرة الكبرى شهدت أيضًا هطول أمطار ولكنه متفاوت في شدته.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار قد تمتد لبعض محافظات جنوب الوجه البحري في هيئة أمطار خفيفة، مشيرة إلى أنه خلال الساعات القادمة متوقع أن تقل فرص الأمطار على القاهرة الكبرى.

وتستمر فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق خلال فترات النهار ولكن تكون متفاوتة الشدة، و تتأثر أيضاً باقى السواحل الشمالية بسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة.

وتكون فرص سقوط الأمطار خفيفة خلال ساعات اليوم، إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، في حين أن الفرصة مهيأة صباحا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

أما عن بعض الظواهر الجوية كالشبورة المائية، فنشطت شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الرياح خلال طقس اليوم، فتنشط على مناطق من السواحل الشمالية، وتكون على فترات متقطعة.

وكانت قد شهدت مدينة الإسكندرية بالأمس انخفاض كبير مفاجئ في درجات الحرارة، وشهدت أيضاً سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، وسط برودة شديدة في الطقس.

وتشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، تبعها سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع تكرار الصواعق الرعدية والبرق، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المحافظة.

وبخصوص طقس غداً الأحد، فتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد فرص سقوط أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية، على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مختلف المحافظات فهي القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الغد الأحد القاهرة والوجه البحري العظمى 20 الصغرى 11، السواحل الشمالية والإسكندرية العظمى 19 الصغرى 13، جنوب سيناء العظمى 22 الصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 20 الصغرى 8، جنوب الصعيد 23 العظمى، 10 صغرى.