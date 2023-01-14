عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متتخضوش.. المطربة نعوم عصام تطرح أولى أغانيها في 2023| فيديو

نعوم عصام
نعوم عصام

طرحت المطربة نعوم عصام، باكورة أعمالها الغنائية وهي أغنية متتخضوش لعام 2023، وحققت الأغنية مشاهدة جيدة علي موقع اليوتيوب، حيث بدأت المطربة نعوم العام بنشاط غنائي بهوية جديدة لها في هذا العام الذى يعد عام متجدد في نشاط المطربة نعوم الغنائي.


وأعربت نعوم عن تفائلها بهذا العام الذى بعد فرصة لكي تعمل علي تجديد النمط الغنائي الخاص بها بهذه الأغنية.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي: “ليه تتخضوا ياماناس عضوا. ايدين مفروض انها تتباس وياما هاتشوفوا اللي ظروفه خللتوايخدم أقل الناس، ماتتخضوش لما الود يقابلوا عداوة لما الطيب يلقي غباوة / لما خسيس يسرح بخياله ويعايرالغلبان علي حاله الايام دي تصاحب ٧ فيهم 9 مايتصاحبوش”.

نعوم عصام المطربة نعوم عصام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري.. تغطية خاصة

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

ترشيحاتنا

لذوي الهمم.. أسعار أشهر 5 سيارات داخل السوق المصرى

هل يمكن علاج الإيدز تماما؟.. خبير مناعة يفجر مفاجأة

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

رسالة طمأنة من رئيس الوزراء للمصريين حول الوضع الاقتصادي.. فيديو

مشوار سهل لمواجهة ريال مدريد.. ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية؟

«خيرك سابق».. مبادرة رد الجميل يطلقها التحالف الوطني بمشاركة مؤسسة أبوالعينين الخيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

فيديو

التحالف الوطني يطلق مبادرة خيرك سابق بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. فيديو

تطورات أزمة بيراميدز بعد بيان النادي.. وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يردان.. فيديو

منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها للمستشفى| تغطية خاصة

تراجع كبير في أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ