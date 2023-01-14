متتخضوش.. المطربة نعوم عصام تطرح أولى أغانيها في 2023| فيديو

طرحت المطربة نعوم عصام، باكورة أعمالها الغنائية وهي أغنية متتخضوش لعام 2023، وحققت الأغنية مشاهدة جيدة علي موقع اليوتيوب، حيث بدأت المطربة نعوم العام بنشاط غنائي بهوية جديدة لها في هذا العام الذى يعد عام متجدد في نشاط المطربة نعوم الغنائي.



وأعربت نعوم عن تفائلها بهذا العام الذى بعد فرصة لكي تعمل علي تجديد النمط الغنائي الخاص بها بهذه الأغنية.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي: “ليه تتخضوا ياماناس عضوا. ايدين مفروض انها تتباس وياما هاتشوفوا اللي ظروفه خللتوايخدم أقل الناس، ماتتخضوش لما الود يقابلوا عداوة لما الطيب يلقي غباوة / لما خسيس يسرح بخياله ويعايرالغلبان علي حاله الايام دي تصاحب ٧ فيهم 9 مايتصاحبوش”.