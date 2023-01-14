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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرورا بـ 7 محافظات...

سياحة السفاري.. إنطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من الأهرامات إلى السودان

صدى البلد

انطلقت اليوم، رحلة بالدراجات الهوائية ( رحلة طواف أفريقيا ) ينظمها فريق up ward تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي، حيث انطلقت الرحلة من أمام أهرامات الجيزة لتأخذ مسارها عبر القاهرة والجيزة والسويس والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان حتى معبر الحدود السودانية عبر منفذ وادى حلفا.  

وتستغرق رحلة طواف أفريقيا ثلاثة أشهر، ويشارك بها 50 دراج من أعمار سنية متفاوته وجنسيات متعددة من بينها مصر وكندا وأمريكا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وإنجلترا.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذه الرحلة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لإلقاء الضوء على الأنماط السياحية المختلفة ومنها سياحة السفارى، كما أن انطلاق هذا الحدث من منطقة أهرامات الجيزة إلى باقى دول أفريقيا يؤكد علي ريادة مصر واحتضانها للقارة السمراء وتأكيداً لقوة مصر الناعمة، إلى جانب إلقاء الضوء علي جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال الأحداث الرياضية المتنوعة وتقديم خدمات سياحية لكبار السن.

وأضافت أن هذا الحدث يعد دمج بين عدد من المنتجات السياحية المتنوعة بالمقصد المصري مثل السياحة الرياضية، وسياحة السفاري والمخيمات، والسياحة الثقافية وسياحة الاستجمام، حيث تمر الرحلة بعدد من النقاط الأثرية الهامة مثل أهرامات الجيزة، والأقصر، وأسوان، وقنا، وأبوسمبل، وغيرها من المناطق السياحية بالسويس والعين السخنة والجونة.

ويحظى الحدث بتغطية إعلامية محلية ودولية.

السياحة والاثار رحلة طواف أفريقيا وزارة السياحة والآثار السياحة الثقافية جنوب افريقيا

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