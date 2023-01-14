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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتاة بينهم .. إصابات في إطلاق نار على جنازة بلندن وتفاصيل مروعة

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

وقع حادث إطلاق نار على فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وثلاث نساء، خلال جنازة في وسط العاصمة البريطانية لندن يوم السبت.

واستجاب عناصر الشرطة البريطانية، اليوم السبت، لتقارير تفيد بإطلاق نار على كنيسة أثناء مراسم جنازة، شمال العاصمة لندن.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، تواجدت الشرطة بكثافة في المنطقة، حيث إن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

وأصيب 3 نساء، تتراوح أعمارهن بين 48 و54 و41، وطفلة صغيرة بعمر السابعة في الحادث، حيث يعتقد أن النار أطلقت من سيارة متحركة مسرعة، ولا يزال البحث عنها جارياً.

ولا يُعتقد أن إصاباتهم تهدد حياتهم، لكن السيدة البالغة من العمر 48 عاما تعاني من إصابة قد تغير حياتها.

ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، لكن المحققين حثوا أي شخص لديه لقطات فيديو أو كاميرا مراقبة على الاتصال بالقوة.

وحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، قال شاهد عيان إنهم كانوا داخل الكنيسة عندما وقع الهجوم، لافتًا إلى أنه كان هناك فوضى بالموقع.

وقال شاهد آخر إن المعزين تجمعوا خارج الكنيسة لمشاهدة إطلاق النار عندما وقع الحادث.

حادث إطلاق لندن اطلاق نار كاميرا طفلة صغيرة

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