فرمان العشري.. سموحة يعسكر للأهلي قبل المواجهة في كأس مصر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة طارق العشري المدير الفني للفريق معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر .

وعرض طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على مجلس الإدارة للحصول على موافقة الدخول في معسكر مغلق داخل احد فنادق القاهرة لأعداد اللاعبين قبل مواجهة الأهلي وتلقي الموافقة على الفور.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر .

ويأمل طارق العشري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي حيث حرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المباراة لتحفيزيهم والحديث عن كافة الجوانب الفنية والخطية.



وفي سياق سابق حقق فريق سموحة فوزا غاليا أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ حسام حسن، نجم سموحة، التسجيل لفريقه في الدقيقة 25 ثم تعادل طلائع الجيش في الدقيقة 49 عن طريق أحمد أيمن منصور، ثم عاد حسام حسن لتسجيل ثاني أهدافه في المباراة لسموحة في الدقيقة 80.

و انضم حسام حسن، إلى سموحة قادما من الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأقيمت مباراة سموحة ضد طلائع الجيش على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من: "الهانى سليمان - محمود شبانة - شريف رضا - أحمد جمال - ممدوح عبدربه - أحمد مصطفى - بنجامين بواتينح - حسين فيصل - دوكوا دودو - محمد سعيد مكرونة - حسام حسن".

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "عمر رضوان، أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا، فريد شوقى، أحمد سمير، علي حمدي، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبدالرحمن شيكا، مروان محمد عثمان".

سموحة يصعد إلى المركز الحادي عشر

وارتقي سموحة بهذه النتيجة إلى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13، بينما يتراجع طلائع الجيش للمركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.