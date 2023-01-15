عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته 700 جرام حشيش بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته “7 قطع من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض”.

واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التوصل لعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص حبس الحشيش حشيش مدينة نصر القاهرة امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق عشيقته للمفتي.. الأحداث تنظر محاكمة المتهم بقتل والدة فتاة بورسعيد غدا

20 فبراير المقبل.. الحكم على أحد شركاء عادل حبارة في قضية رفح الثانية

بيسوق من غير رخصة.. حبس عامل توصيل طلبات دهس سيدة بمدينة نصر

حبس عصابة سرقة عدادات المياه من داخل المنازل بالقاهرة

سوق سوداء.. حبس عصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

بيقطعوها.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس بائع بتهمة حيازة مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

ترشيحاتنا

لن يلقط شبكة.. احذر وضع الراوتر في هذه الأماكن

هربا من الغلاء.. زوجان بريطانيان يتركان بلادهما للإقامة في مصر

ماذا فعل النبي حين أتته السيدة فاطمة تشتكي من أعمال المنزل؟.. فيديو

بكلمات لاذعة.. Casio ترد على سخرية شاكيرا

«لم يكمل من النساء إلا أربع».. علي جمعة يكشف المقصودات في حديث الرسول

فتح: الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ