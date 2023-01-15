حبس شخص لحيازته 700 جرام حشيش بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته “7 قطع من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض”.

واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التوصل لعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.