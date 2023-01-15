عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيف مسئول إسباني سابق بتهمة الاعتداء على القاصرين

أرشيفية
أرشيفية

أوقفت السلطات الإسبانية، مسؤول الصحة السابق في مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية بشبهة ارتكابه اعتداءات جنسية بحق أطفال.

وذكر التليفزيون الإسباني أن التوقيف جاء على خلفية قضية تتعلق بقاصرين مغاربة لا يرافقهم أولياء أمر، يقيمون في مركز استقبال في المدينة.

وفي حكم صدر في ساعة متأخرة الجمعة، أمرت محكمة في سبتة بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.

وقالت أعلى محكمة في مقاطعة الأندلس التي تتمتع بالاختصاص القضائي في المدينة إن "المحكمة وافقت... على وضع الطبيب رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، على خلفية الارتكاب المفترض لجريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين".

وأضافت أن "المشتبه به أدلى بإفادة في المحكمة لكنه رد فقط على أسئلة وجهها فريق الدفاع عنه"، وأن المحكمة ستواصل التحقيق.

ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات، لكن وبحسب تصريحات لغيريرو على "تويتر"، فإن الشرطة اعتقلته في منزله الأربعاء بحضور زوجته وأطفاله.

وذكرت صحيفة "إلموندو" أن اعتقاله جاء بعد تحقيق مطوّل للشرطة استمر أكثر من عام بدأته بعد أزمة الهجرة في 2021.

في مايو من ذلك العام عبر أكثر من 10 آلاف شخص إلى سبتة فيما كان حرس الحدود في الجانب المغربي يغضون الطرف، وكان من بين أولئك المهاجرين مئات القاصرين من دون أولياء أمر.

ورغم أن معظم المهاجرين أعيدوا على الفور في الأيام التالية، بقي 820 طفلا ومراهقا داخل سبتة تحت حماية سلطات المدينة.

يذكر أن غيريرو دخل ساحة السياسة المحلية مع "الحزب الشعبي" اليميني في 2015، وعُين مسؤولا عن الصحة في سبتة في 2019.

 

اعتداءات جنسية أطفال مسؤول محكمة الاعتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

ترشيحاتنا

كلاتينبرج لحكم الأهلي والمصري: تصرفات محمود متولي لا تستدعي الإنذار

توقيف مسئول إسباني سابق بتهمة الاعتداء على القاصرين

لماذا حذرت الشريعة الإسلامية من التشدد؟ دار الإفتاء ترد

1.2 مليون دولار.. آخر تطورات انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك

السكتة الدماغية.. اكتشاف آثار جانبية جديدة للقاح فايزر ضد كورونا

نشرة الحوادث: إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد إلى المفتي.. وننفرد بنشر نص اعترافات القاتل: من خناقة إلى علاقة محرمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ