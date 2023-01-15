وائل عبد العزيز يعلن عن تراك جديد برفقة ساسو وسنفرو.. شاهد

شارك الفنان وائل عبد العزيز، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر وائل عبد العزيز في الصورة رفقة ساسو وسنفرو من استوديو التسجيل.

وكتبت وائل" تراك جديد نار مع ساسو وسنفرو"

وعلى صعيد آخر، كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن خطوة مفاجئة حيث أعلن اتجاهه للغناء.

وقال وائل عبد العزيز عبر برنامج “ et بالعربى ”، «إنها ليست المرة الأولى ولكن بداية ظهوره كانت تجربة غنائية بأغنية ”مش هسمعك».

وتابع وائل عبد العزيز “أخدنى التمثيل لأنى بحب التمثيل جدا ولكن مع النقلة الكبيرة اللى حصلت للموسيقى فى مصر رجعت مرة تانية بكذا أغنية منها الراب وتراب شعبى وانتهيت من تصوير فيديو كليب”.

وأكد أنه هيكون تعاون قريبا مع الفنان أحمد سعد و أحد أعضاء فرقة واما الفنان محمد نور.