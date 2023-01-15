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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: أوكرانيا تخطط لتفجير مخازن الحبوب لإلصاق التهمة بالجيش الروسي

أرشيفية
أرشيفية

قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية، إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لتشويه سمعة روسيا وتوجيه اتهامات لموسكو بإحداث نقص في الغذاء.

وأضاف المركز في بيان، أن جهاز الأمن الأوكراني يقوم بالبحث عن مخازن الحبوب في منطقة خاركيف، وبعد تفجيرها ستتهم روسيا بـ "تدمير احتياطيات الحبوب".

وأشار المركز إلى أن ما يصل إلى 30 متخصصًا في المتفجرات وموظفي إدارة أمن الدولة الأوكرانية وصلوا إلى فولتشانسك للتخريب، وقد تم تحديد مواقعهم.

وكشف المركز، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية ستقوم بتفجير مخازن الحبوب وبعد ذلك ستتهم روسيا بـ "التدمير المتعمد لاحتياطيات الحبوب في أوكرانيا"، و"التسبب في مجاعة" وبالتالي "تخريب" "صفقة الحبوب".

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى زيادة شحنات الأسلحة، بعد نجاح روسيا في السيطرة على مدينة سوليدار.

الدفاع الروسية موسكو روسيا أوكرانيا

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