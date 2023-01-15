آنا لينيكوفا.. استبعاد روسيا من مسابقة ملكة جمال الكون

استُبعدت ملكة جمال روسيا، آنا لينيكوفا، مسابقة "ملكة جمال الكون"، والتي تجري في مدينة نيو أورلينز الأمريكية.

ومن بين 86 مشاركة في المراكز الـ 16 الأولى في نصف النهائي، فتيات من بورتوريكو وهايتي وأستراليا وجمهورية الدومينيكان ولاوس وجنوب إفريقيا والبرتغال وكندا وبيرو وترينيداد وتوباغو وكوروساو والهند وفنزويلا وإسبانيا، تم تضمين الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا.

ومثلت آنا لينيكوفا البالغة من العمر 22 عامًا من مدينة أورينبورغ بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون بعد حصولها على لقب "ملكة جمال روسيا - 2022".

كما تم استبعاد ممثلة أوكرانيا فيكتوريا أباناسينكو من المعركة على التاج أ]ضا، وانسحبت ممثلة النرويج من السباق بسبب المرض.