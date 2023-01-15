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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" لليوم الثاني على التوالي بالسعودية

سقوط سيستم امتحانات
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج في السعودية

تسيطر حالة من الغضب  الآن على أولياء امور الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام “أبناؤنا في الخارج” ، وذلك بسبب سقوط سيستم امتحانات “أبناؤنا في الخارج” لليوم الثاني على التوالي.

واستغاث أولياء الأمور على السوشيال ميديا بالمسئولين في وزارة التربية والتعليم بالعديد من الرسائل، فقالت هبة أحمد: “الحل إيه ياجماعة لو سمحتوا المنصة مش بتفتح في السعودية وواقعة ولا إمبارح دخلنا ولا النهاردة، يرضي مين كدة شوفوا حل يا مسئولين إحنا تعبنا وأولادنا تعبوا حرام كدة”

وقال سعد ربيع: أولادى لحد دلوقتى مش عارفين يدخلوا على امتحان العربى (السعودية ) ولا عارفين نطبع ولا حتى أون لاين لأن الموقع مش بيفتح فى السعودية.

وقالت سناء مصطفى: الوضع حاليا كالتالى، المنصة بتعمل error مفيش حساب للطالب مفتوح أحمل منه الامتحان أو أمتحن عليه، أنا حاليا متعلقة فى الهوا لا امتحنت عربى ولا عارفة أدخل أشوفه ولا عارفة برضو أشوف باقى الامتحانات

وقالت انتصار الصمدي : ابتدائى وإعدادى السعودية لسه مفتحش ايه الحل.

وقالت منال بغدادي : لا احنا عارفين نرفع امتحان العربي على المنصة اللى مش راضية تفتح تانى ، ولا نمنا ولا ذاكرنا الماده اللى المفروض هنمتحن فيها بعد نصف ساعة ، بجد تعبنا حاجه فوق الوصف مفيش نظام ولا سيستم واللى يشيل الهم ولي الامر والطالب الغلبان حسبنا الله ونعم الوكيل

يذكر أنه بعد سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج امس السبت ، اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  مساء امس عن رابط منصة امتحانات ابنائنا في الخارج الجديدة، التي تقرر إطلاقها بدلا من المنصة القديمة التي شهدت أزمة سقوط سيستم امتحانات ابنائنا في الخارج اليوم.

ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على منصة امتحانات ابنائنا في الخارج الجديدة من خلال الرابط التالي :

https://exam.abroad.moe.gov.eg 

محاسبة المسئولين عن سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم في اول يوم امتحانات ، مما ادى لتعطل اجراءات امتحانات أبناؤنا في الخارج.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم مهتم جدا الان بتحديد المشكلات التي ادت الى سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم ، وتحديد المتسبب فيها مع مجازة المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الاجراءات القانونية 

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
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