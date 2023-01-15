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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها العاصمة كييف.. الطاقة الأوكرانية تعلن انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي بأوكرانيا

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "دتيك" اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي في 3 مناطق منها العاصمة كييف.

ووفقا لبيان أصدرته الشركة، اليوم الأحد، أكدت حدوث انقطاع طارئ للكهرباء في مناطق أوديسا وكييف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

وذكر فرع الشركة في كييف أن "انقطاع التيار الكهربائي الطارئ يحدث في منطقة كييف"، مشيرا إلى أن "جداول انقطاع التيار الكهربائي التي تم إعدادها مسبقًا لا تعمل بعد".

ووفقًا لـ "دتيك"، يتم أيضًا تطبيق انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، قد أكد في نوفمبر، أن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة الضربات الدقيقة الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية التي نفذت منذ الـ10 من أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفي ديسمبر 2022، إنه في ذلك الوقت  من المستحيل استعادة شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل.

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