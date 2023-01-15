السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية بمناسبة إجازة نصف العام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتلبية رغبات السادة المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وقالت إنه مساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، فقد تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس، وذلك اعتبارا من يوم 26/1/2023 حتي يوم 25/2/2023 بالإضافة إلى القطارات الشغالة يومياً.

وأوضحت أن القطارات الإضافية التي سيتم يتشغيلها اعتبارا من يوم 26/1/2023، هي قطار رقم 1936 ( VIP ) من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً، وقطار رقم 1938( ثالثة مكيفة ) من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا.

واعتبارا من يوم 27/1/2023 تشغيل قطار رقم 1937 ( VIP ) من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا، وقطار رقم 1939 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

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