جامعة برج العرب التكنولوجية تعقد بروتوكول تعاون مع مستشفى السلام الملكي

استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، الدكتور محمد رجب مدير مستشفى السلام الملكي و رئيس مجلس الإدارة ، والدكتور أسامة محمد نائب المدير العام ومدير التأمين الطبي، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات، منهم : الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، والدكتورة رانيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتورة رشا علي ياقوت منسق برنامج مساعد تمريض التكنولوجي، و الدكتورة هناء الحوشي منسق برنامج الإدارة الصحية.

و بحسب بيان جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم ، جاءذلك لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك التعاون المستمر بين كافة الجهات و الهيئات و المؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة .

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و التوسع فيي مجال التعليم التكنولوجي و التدريب و تنمية الموارد البشرية و التي تساهم برامج الجامعة في تطوير التعليم بمستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة و المنظمات المحلية و الإقليمية لمساعدة الدولة علي مواجهة تحديات سوق العمل و توفير احتياجاته من المهارات و الكفاءات البشرية القادرة علي دفع عجلة التنمية بخطي متسارعة لملاحقة التطور المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات العمل ومبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف الي دعم و تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي .

وتنفيذا للأهداف الساعية للتوسع في الشراكات و التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية و المؤسسات الخدمية ، تم توقيع البروتوكول بين الجامعة المتمثلة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية مع مستشفى السلام الملكي، حيث انها منشأه صحية تابعة للقطاع الخاص تقدم خدمات الرعاية الصحية عن طريق العيادات الخارجية و الأقسام الداخلية و وحدات العمليات الجراحية و الرعاية المركزية.

حيث أن المستشفى تسعى دائما لتحسين جودة الرعاية الطبية وتفتخر برعاية المجتمع كجزء من عائلتها مما يخلق أفضل بيئة ممكنة لكل فرد بما في ذلك المرضي و الموظفين، و مقرها الرئيسي مدينة برج العرب الجديدة الحي الأول امام بنك تنمية الصادرات.

علي أن يكون التعاون المشترك عن طريق توفير فرص لتدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة لاكتساب الطلاب الخبرات العملية في التخصصات ذات الصلة بالكلية وفقا لبرنامج تدريبي يتم الاتفاق علية بما يحقق الاستفادة الكافية لتأهيل الطلاب للعمل المهني و تنمية مهاراتهم و تزوديهم بالخبرة العملية لتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي.