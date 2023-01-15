بعد توجيهات الرئيس ..برلمانية: تطوير التعليم الأساسي يدعم الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها وذلك للأهمية التي يحظى بها مجال التعليم حيث يعد أحد أهم المجالات الرئيسية في تحقيق النمو والنهضة للدولة.

الارتقاء بمستوى التعليم

و أكدت “ العسيلي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم الأساسي والتوسع في إنشاء المدارس، بالطبع تدعم الارتقاء بمستوى التعليم فى مصر، كما يعمل ذلك أيضا على زيادة قدرة الطالب على التحصيل الدراسي.

كما أشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن التوسع في إنشاء المدارس المتميزة يسهم في عدد زيادة الفصول ومن ثم القضاء على الكثافة الطلابية، معقبا “ الطالب عشان يفهم محتاج يتوفر له حيز مناسب للتركيز” حيث يأتي هذا التوسع أيضا لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب بشكل سنوي.

ولفتت البرلمانية، إلى أهمية منح الطلاب الدراسة بالجانب العملي وليس النظري فقط من أجل تنمية مهاراته، إضافة إلي الاهتمام بتخصيص أوقات مناسبة للأنشطة المختلفة اللازم ممارستها داخل المدرسة سواء كانت رياضية أو ثقافية وغيرها.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي بمختلف محاورها.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي بمختلف محاورها".

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد في فترة ما قبل التعليم الجامعي، بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً.

كما وجه الرئيس بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.