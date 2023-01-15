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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب استبعاد جمعة وفتوح من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن  البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض فضل استبعاد الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة ظهيري الأبيض من القائمة التي ستخوض  مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها غدا الإثنين باستاد القاهرة الدولي.

وأكد المصدر أن المدير الفني فضل استبعاد الثنائي لعدم الجاهزية الفنية وعدم مشاركتهما في التدريبات الجماعية للأبيض قبل لقاء الغد.

واختتم الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للقاء بيراميدز المرتقب في نصف نهائي كأس مصر.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن قرار إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي عن تغريم ثلاثي الفريق " مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمد صبحي" مبلغ 300 ألف جنيه لكل لاعب.

يأتي ذلك بسبب استخدام اللاعبين مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور لهم أثناء إزالة الشعر بالليزر ما تسبب في غضب الجماهير تجاه اللاعب في ظل النتائج المتراجعة للأبيض في الفترة الماضية.

 

واجتاز يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار للحزم السعودي  الكشف الطبي وتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليله الماضيه .

ويعلن نادي الحزم السعودي خلال الساعات المقبلة ، عن ضم يوسف أوباما للانضمام لفريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء.

وحرص يوسف أوباما علي توجيه رسالة خاصة لجمهور. القلعه البيضاء لوداعهم كما استقر علي ارتداء القميص رقم ٢٠ لتخليد ذكري شهداء جمهور الزمالك


وجاء نص الرسالة كالتالي:
‎"جماهير الزمالك العظيمه اطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وأنا على اعتاب خوض تجربه جديده في  حياتي المهنيه كلاعب  وأنا مؤمن أن التغيير  هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي  ولن يتغيير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميله ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتى سيظل كل هذا  محفور في ذاكرتي ولن انساه وهو وسام على صدري".
وتابع :" جمهور الزمالك  الغالي مازالت  اصواتكم  وافراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل انجاز باقيه في اذاني عشنا سويا سنوات عديده من الانتصارات والانجازات و كنتم أنتم المحفز الاول والداعم الاول لنا كلاعبين".
‎وأضاف :"سوف أشتاق إلى اصواتكم في المدرجات ولن اقول لكم وداعا ولكن الى لقاء اخر في يوم من الأيام ؛ ان لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالته يمين كمشجع بجواركم".

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