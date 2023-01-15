تعرف علي قائمة الزمالك أمام بيراميدز عذا

نشر الاعلامي خالد الغندور قائمة نادي الزمالك في مباراة غدا امام فريق بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر.



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها غدا الإثنين باستاد القاهرة الدولي.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.