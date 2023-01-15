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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غرامة 300 ألف جنيه.. ثلاثي الزمالك يضع الفريق في ورطة قبل مباراة بيراميدز

صدى البلد

رغم من حالة التركيز التي تفرضها إدارة نادي الزمالك على اللاعبين، في ظل انتظار الفريق مباراتين حاسمتين مع بيراميدز في قبل نهائي كأس مصر، ومع الأهلي في الدوري، إلا أن 3 لاعبين ضربوا بكل ذلك عرض الحائط، وخضعوا لجلسات إزالة شعر، ما أثار سخط الجماهير وغضب الإدارة.

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جلسات إزالة شعر لثلاثي الزمالك

تنتظر القلعة البيضاء مواجهات حاسمة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يلعب ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر غد الاثنين، وضد الأهلي في قمة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.

ويبدو أن هناك لاعبين، ليس لديهم  المسئولية بأهمية تلك المباريات، حيث خضع ثلاثي الفريق الأول في نادي الزمالك، الحارس الثاني محمد صبحي، والظهير الايسر عبد الله جمعة، ولاعب الوسط مصطفى شلبي، لجلسة إزالة الشعر بالليزر.

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غضب الادارة والجماهير من الثلاثي

وتسبب ظهور ثلاثي الفريق الأول، بهذا الشكل في تلك الجلسات، في حالة غضب لدى جماهير النادي، واثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الذي وقع غرامة ضخمة على ثلاثي الفريق الأول، بعد وصول تلك الصور الى مكتبه، أثناء خضوعهم لجلسة إزالة الشعر بالليزر.

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غرامة 300 الف جنيه ضد اللاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة كبيرة عاجلة على الثلاثي، حيث عقب كل لاعب من الثلاثي مصطفى شلبي ومحمد صبحي وعبد الله جمعة، بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهم.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن وجود حالة غضب كبيرة داخل مجلس إدارة النادي، بعدما ظهر الثلاثي بهذا المظهر غير اللائق، وذلك قبل مباريات هامة.

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تعرض اللاعبين للخداع

دافع لاعب الزمالك المعتزل تامر عبد الحميد، عن ثلاثي الفريق الأول، مشيرا إلى انهم تعرضوا للخداع من قِبل مركز إزالة الشعر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مركز إزالة الشعر بالليزر، قد خدع طلب من اللاعبين نشر هذه الصور على إنستجرام من أجل شهرة المركز، ولم يراع التوقيت الحساس الذي يتم فيه نشر الصور قبل مباريات مهمة.

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مباريات حساسة في انتظار الزمالك

يلعب نادي الزمالك، غدا، ضد نادي بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في مباراة صعبة للغاية، فيما يلعب يوم 21 يناير الحالي، ضد النادي الأهلي في مباراة القمة من الدوري المصري الممتاز، في مبارايات لا تقبل القسمة على اثنين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة، وفيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويأتي النادي الأبيض في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

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