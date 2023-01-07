عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سر عملية جراحية أودت بحياته.. القصة الكاملة لوفاة وديع جورج وسوف وانهيار والده

صدى البلد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور ‫للمطربة اللبنانية اليسا‬، طالبت فيه بالتبرع بالدم لحالة حرجة، وتبين أن المريض هو وديع جورج وسوف، ابن سلطان الطرب جورج وسوف، الذي اصيب بنزيف حاد بعد اسبوع على خضوعه لعملية "تصغير المعدة"، وتواجد بغرفة العناية المركزة، خاصة ان وضعه دقيق للغاية، إلى أن تم الإعلان عن وفاته.

txt

منور الدنيا يا دون.. حملات سخرية بعد إلغاء أولى مباريات رونالدو مع النصر بسبب عطل كهربائي

txt

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

txt

غنت لها داليدا.. لماذا أطلق على سوهاج بلد المواويل

txt

السيسي للمصريين: وعدي سينفذ.. 3 لقطات إنسانية تبرز محبة الرئيس لأهل الصعيد

رحيل وديع بسبب نزيف الدم

لقبه محبوه بسلطان الطرب، لكن جورج وسوف اختار اسم ابو وديع، تيمناً باسم ابنه الأكبر والأغلى على قلبه وديع.

اليوم ومنذ ساعات قليلة، رحل وديع بعد مضاعفات نتيجة عملية ربط معدة، خضع لها الاسبوع الماضي، بمستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، ورغم أنها عملية بسيطة، إلا أن الشاب أصيب بنزيف حاد استلزم نقله للرعاية المركزة، إلى أن فارق الحياة.

txt

معاكي كوكايين؟ سر الكاميرا 14 والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على منة شلبي

txt

السؤال المفخخ.. لماذا هاجم أحمد آدم منة شلبي في أزمتها؟

txt

لغز المليون جنيه|تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين عبدالله رشدي ومستشفى التجمع بعد وفاة زوجته

txt

خناقة وفيديوهات وتسريب صوتي وتحقيقات.. تفاصيل أسبوع كارثي لشيرين عبد الوهاب في لبنان

انهيار سلطان الطرب 

منذ أيام وقف جورج وسوف على مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية، يشدوا وسط نجوم الغناء في حفل "تريو نايت"، المقام احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة.

واتضح خلال الحفل عدم قدرة سلطان الطرب على الوقوف كثيرا على المسرح، متكئا على مشاية تساعده على الوقوف والسير ببطأ، إلا أن ذلك المسند لم يعد يستطيع مساعدة ابو وديع، الذي انهارت قواه بمجرد علمه برحيل سنده في الحياة، وابنه الأكبر الذي كان ينتظر أن يعينه في الكبر.

وأوضحت تقارير صحفية لبنانية، أن جورج وسوف تعرض لنوبة عصبية غير عادية أفقدته القدرة على التنفس، ويتواجد في قسم الطواريء لتلقي العلاجات المناسبة لاستعادة وعيه وحالته الطبيعية.

txt

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

txt

حاولت أكتر من مرة وفشلت.. لماذا مُنعت نجوى فؤاد من الحج؟

txt

في هذا التوقيت.. كريستيانو رونالدو في محرم بك لمواجهة الاتحاد السكندري| تفاصيل

txt

بعد قرار الفيفا.. إطلاق اسم بيليه على إستاد في مصر .. التفاصيل

نيشان يعلن خبر الوفاة

قال الإعلامي اللبناني نيشان، في اتصال مع قناة "الجديد"، إن وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف فارق الحياة في مستشفى مار يوسف في بيروت.

ونشر نيشان صورة لسلطان الطرب ونجله، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وغرد: "الله يصبر قلب ابو وديع، ارحم يا رب".

وربط البعض بين تغريدة نيشان، ومنشور ‫المطربة اللبنانية اليسا‬، الذي طالبت فيه بالتبرع بالدم لحالة حرجة.

بكاء سلطان الطرب انهيار جورج وسوف رحيل نجله وديع عملية تصغير معدة اللبنانية إليسا التبرع بالدم رحيل وديع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

باطلة.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مشاركة نجم الأهلي

ترشيحاتنا

بعد الزيادة الجديدة .. سعر شيري تيجو 7 في مصر |صور

من يشكو مقامه الذي أقامه الله فيه.. علي جمعة: انتبه لـ 10 حقائق

مفاجأة صادمة لعشاق آيفون .. آبل "تقتل" أرخص هواتفها

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

كريستيانو رونالدو الدليل .. خالد الغندور: برونو سافيو لعب وهو موقوف

كلمات مؤثرة فى وداعه.. ماذا يسمي جورج وسوف ابنه على الهاتف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسياخ في رجلها .. ما لا تعرفه عن مرض أمل حجازي

ليست لبشر.. لغز العثور على 9 جماجم ملفوفة بالكتان في مقبرة مصرية قديمة

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

اﻟﻤﺰﻳﺪ