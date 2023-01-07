سر عملية جراحية أودت بحياته.. القصة الكاملة لوفاة وديع جورج وسوف وانهيار والده

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور ‫للمطربة اللبنانية اليسا‬، طالبت فيه بالتبرع بالدم لحالة حرجة، وتبين أن المريض هو وديع جورج وسوف، ابن سلطان الطرب جورج وسوف، الذي اصيب بنزيف حاد بعد اسبوع على خضوعه لعملية "تصغير المعدة"، وتواجد بغرفة العناية المركزة، خاصة ان وضعه دقيق للغاية، إلى أن تم الإعلان عن وفاته.

رحيل وديع بسبب نزيف الدم

لقبه محبوه بسلطان الطرب، لكن جورج وسوف اختار اسم ابو وديع، تيمناً باسم ابنه الأكبر والأغلى على قلبه وديع.

اليوم ومنذ ساعات قليلة، رحل وديع بعد مضاعفات نتيجة عملية ربط معدة، خضع لها الاسبوع الماضي، بمستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، ورغم أنها عملية بسيطة، إلا أن الشاب أصيب بنزيف حاد استلزم نقله للرعاية المركزة، إلى أن فارق الحياة.

انهيار سلطان الطرب

منذ أيام وقف جورج وسوف على مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية، يشدوا وسط نجوم الغناء في حفل "تريو نايت"، المقام احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة.

واتضح خلال الحفل عدم قدرة سلطان الطرب على الوقوف كثيرا على المسرح، متكئا على مشاية تساعده على الوقوف والسير ببطأ، إلا أن ذلك المسند لم يعد يستطيع مساعدة ابو وديع، الذي انهارت قواه بمجرد علمه برحيل سنده في الحياة، وابنه الأكبر الذي كان ينتظر أن يعينه في الكبر.

وأوضحت تقارير صحفية لبنانية، أن جورج وسوف تعرض لنوبة عصبية غير عادية أفقدته القدرة على التنفس، ويتواجد في قسم الطواريء لتلقي العلاجات المناسبة لاستعادة وعيه وحالته الطبيعية.

نيشان يعلن خبر الوفاة

قال الإعلامي اللبناني نيشان، في اتصال مع قناة "الجديد"، إن وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف فارق الحياة في مستشفى مار يوسف في بيروت.

ونشر نيشان صورة لسلطان الطرب ونجله، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وغرد: "الله يصبر قلب ابو وديع، ارحم يا رب".

وربط البعض بين تغريدة نيشان، ومنشور ‫المطربة اللبنانية اليسا‬، الذي طالبت فيه بالتبرع بالدم لحالة حرجة.