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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

منور الدنيا يا دون.. حملات سخرية بعد إلغاء أولى مباريات رونالدو مع النصر بسبب عطل كهربائي

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسخرية، صورة للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقميص نادي النصر السعودي، بعد تأجيل مباراة ناديه مع الطائي بسبب بعض الأعطال في التيار الكهربائي.

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تأجيل أول مباريات رونالدو بسبب عطل كهربائي

تأجلت مباراة النصر والطائي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، القاضي بعدم قدرة ملعب مرسول بارك، على استضافة اللقاء، نظراً لغزارة الأمطار التي أدت لأعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات.

وأعلن النصر عن خوض المباراة  اليوم الجمعة في موعدها الجديد، بعدما تأجلت بسبب حدوث بعض الأعطال الكهربائية، وقال عبر "تويتر": "نظرا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة، بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراة الطائي، لتقام اليوم الجمعة بإذن الله".

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منور الدنيا يا دون

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالسخرية بشكل كوميدي من تأجيل المباراة الأولى للنصر بعد توقيع رونالدو، وتم إطلاق هاشتاج "منور الدنيا يا دون" عبر تويتر.

وعبر عدد من نشطاء السوشيال ميديا، عن دهشتهم من الحظ السيء الذي يلازم رونالدو منذ رحيله عن الملكي الإسباني ريال مدريد، حيث جانبه التوفيق في يوفنتوس، وكذلك مانشستر يونايتد، وكان محبوه يأملون في تحسن الوضع في النصر، إلا أن تأجيل المباراة والسخرية مت حظه زاد من دهشتهم وغضبهم.

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3 شروط لمشاركة رونالدو مع النصر

عقب إعلان النصر التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف، خرجت تقارير صحفية تؤكد ضرورة توافر 3 شروط من أجل مشاركة رونالدو مع الفريق.

اولا، التخلص من أحد اللاعبين الأجانب، حيث تضم قائمة النصر 9 أجانب بعد انضمام رونالدو، وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 8 لاعبين أجانب فقط بقائمة كل فريق، على أن يدخل 7 لاعبين قائمة المباريات.


وأوضحت التقارير أن النصر يدرس العروض المقدمة للثنائي، الكاميروني فينسنت أبو بكر والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لرحيل أحدهما.

ثانيا، استلام إشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسديد المستحقات المتأخرة على النادي وفك إيقافه عن التسجيل، حيث نجح النادي بالفعل في تسديد مستحقات البرازيلي "جوليانو دي باولا" لاعب الفريق السابق، كما أنهى أزمة مستحقات نادي جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بشأن صفقة التعاقد مع كيم جين سو.

ثالثا، وصول البطاقة الدولية لكريستيانو رونالدو، التي ستحرمه من أول مواجهة حال كانت مرفقة بعقوبة الايقاف مباراتين التي وقعت عليه في إنجلترا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين، عقب تحطيمه هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون، في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

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