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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

صدى البلد

تعيش المطربة الكولومبية شاكيرا، حالة من النشاط الفني أعقبت انفصالها عن زوجها لاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه، عقب سلسلة من الأزمات النفسية التي عاشتها شاكيرا نتيجة خيانة بيكيه لها، في واقعة غريبة كانت حديث مواقع السوشيال ميديا العالمية.

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وصلة ردح في أغنية

أصدرت المطربة الكولومبية شاكيرا، أغنيته جديدة موجهة لزوجها السابق بيكيه، وأمه وصديقته الحالية كلارا شيا مارتي، لتتصدر الترند العالمي.

جاءت أغنية شاكيرا أشبه بوصلة ردح - وفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي عالميا - حيث وجهت شاكيرا الأغنية إلى بيكيه ووالدته بسبب عدم مساعدتها أثناء أزمتها مع ابنها، إضافة إلى صديقة بيكيه الجديدة.

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كلمات قاسية ضد بيكيه وعائلته

جاءت كلمات أغنية شاكيرا بمثابة رسالة توجهها إلى زوجها السابق وعائلته، حيث حصدت خلال ٩ ساعات فقط من إطلاقها أكثر من 23 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: "آسفة فأنا أخذت بالفعل طائرة أخرى، أنا لن أعود إلى هنا، لا أريد عيش خيبة أمل أخرى، لدرجة أنك تتظاهر بأنك شخص بطل، وعندما احتجتك أعطيتني أسوأ نسخة منك.

آسفة يا عزيزي، لقد مر وقت طويل وكان علي أن ألقي بتلك القطة بعيدا، ذئبة مثلي لا تناسب مبتدئ مثلك، ذئبة مثلي لا تناسب الرجال من أمثالك، أنا قد تجاوزت أمرك، ولهذا أنت مع فتاة مثلك تماما.

هذا لأجلي أنا لاهانتك، أنا سأمضغ وأبتلع مشاعري، أنا لن أعود إليك، حتى لو كنت تبكي أو تتوسل، فهمت أنه ليس خطأي في أنك تتعرض للانتقاد، أنا أصنع الموسيقى فقط، وأسفت لأني رششت عليك بعض الشيء، لقد تركتني أنت كجارة بجوار حماتي مع الصحافة أمام الباب والديون في مصلحة الضرائب، ظننت أنك ستؤذيني، لكنك جعلتني أكثر قوة، النساء لا يبكين بعد الآن، النساء يقومون بمحاسبتكم.

هو يملك اسم شخص جيد، من الواضح أنه ليس كما يبدو، أنها تشبهك تماما، وهي مناسبة للرجال من أمثالك، أنا قد تجاوزت أمرك، ولهذا أنت مع فتاة مثلك تماما، من الحب إلى الكراهية، هناك خطوة واحدة فقط، بهذه الطريقة لا تعود، استمع إلى.

لا ضغائن بيننا يا عزيزي، أنا أتمنى لك التوفيق مع الفتاة التي من المفترض أن تكون بديلة لي، أنا لا أعرف حتى ما حدث لك، أنت غريب لدرجة أنني لا أستطيع حتى إن أفرقك، أنا استحق اثنين 22، أنت قد استبدلت فتاة كسيارة فيراري بواحدة رخيصة، أنت قد استبدلت فتاة ثمينة كالرولكس بواحدة لا تساوي، أنت تذهب كثيرا للنادي الرياضي، لكن عليك أن تمرن عقلك قليلا أيضا.

يلتقطون الكثير من الصور أينما كنت، أشعر وكأنني رهينة هنا، لا بأس معي، سأتركك تذهب غدا، وإذا أردت أحضرها معك أيضا، هذا كل ما لدي.. وداعا".

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قلبها طار خارج جسدها

قبل شهرين من الآن، وتحديدا في منتصف أكتوبر الماضي، طرحت شاكيرا، أغنيتها الجديدة Monotonía، التي جاءت صادمة بسبب مشاهدها الدموية.

وتظهر شاكيرا في بداية الأغنية تتلقى ضربة مميتة من سلاح يشبه مدفع الهاون، ليخترق جسدها الصغير، ويحدث فجوة في النصف العلوي من الجسد، ويلقي بقلبها خارجة.

وتستكمل شاكيرا باقي مشاهد مقطع فيديو أغنيتها Monotonía، وهي تتجول في الشوارع، ممسكة بقلبها الذي طار خارج جسدها من قوة الضربة التي تلقتها، وهو ما جعل عددا كبيرا من المشاهدين يربطه بما فعله صديقها السابق بيكيه، عندما خانها مع امرأة أخرى.

وتنتهي الأغنية بمشهد تظهر فيه شاكيرا، وهي تضع قلبها في خزانة، وتغلق عليه، في كيان واضح لعدم رغبتها في الحب مجددًا، حتى لا تتألم مرة أخرى.

بتشتمه بأمه شاكيرا صديقته الجديدة المطربة الكولومبية لاعب برشلونة المعتزل خيانة بيكيه كلارا شيا مارتي

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