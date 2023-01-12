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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تبدأ يوم الأحد.. إزاي تحجز شقة في الإسكان المتوسط؟| التفاصيل والشروط

صدى البلد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 22 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط 2023 في مشروعات "سكن مصر، دار مصر، وجنة"، بهدف منح الفرصة للمواطنين متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.

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موعد وكيفية حجز شقق الإسكان المتوسط

قررت وزارة الإسكان، بدء حجز الوحدات السكنية للإسكان المتوسط في مشروع سكن مصر، دار مصر، وجنة، بداية من الأحد 15 يناير المقبل، للمواطنين من متوسطي الدخل، من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان.

ومن المقرر أن يكون التخصيص في شقق الإسكان المتوسط بنظام أسبقية الحجز online، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان.

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تفاصيل شقق الإسكان المتوسط

تضم مشروعات الإسكان المتوسط 3 مشروعات، هي "سكن مصر، دار مصر، وجنة"، حيث تتواجد شقق الإسكان لمتوسطي الدخل في المدن الجديدة.

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شقق دار مصر

يبلغ عدد شقق دار مصر، نحو 512 وحدة سكنية، وتتراوح مساحة الشقة في دار مصر ما بين 100 إلى 150 متر، ويكون مقدم جدية الحجز في شقق دار مصر 80 ألف جنيه، وتوجد في المدن جديدة منها العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، و15 مايو.

سكن مصر

يبلغ عدد شقق سكن مصر، نحو 8 آلاف و660 وحدة سكنية، وتتراوح مساحة الشقة ما بين 106 إلى 133 متر، على ان يكون مقدم جدية الحجز 70 ألف جنيه، وتوجد شقق سكن مصر في مدن الشروق، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، غرب قنا، القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، غرب أسيوط، المنيا الجديدة.

شقق جنة مصر

يبلغ عدد شقق جنة مصر، نحو 10872 وحدة سكنية، وتتراوح مساحة الشقق ما بين 100 إلى 161 متر، بمقدم جدية حجز 100 ألف جنيه، وتتواجد شقق جنة في مدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، ملوي الجديدة، والمنصورة الجديدة.

 

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