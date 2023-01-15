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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كأس العالم لليد.. مصر تتقدم على المغرب 13-9 في الشوط الأول

صدى البلد

تقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 13-9 مساء اليوم الأحد في ثاني مباريات الفراعنة ببطولة العالم والتي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وتألق في  الشوط الأول محمد علي حارس مرمى المنتخب من خلال التصديات المميزة التي ساهمت في منح الفراعنة الأفضلية علي أسود الأطلسي وتوسيع فارق الأهداف بين المنتخبين.

وشهدت قائمة منتخب مصر أمام المغرب استبعاد لاعب الدائرة محمد ممدوح هشام وحارس المرمى كريم هنداوي وأحمد خيري المنضم حديثا للبعثة بينما تم ضم محمد علي حارس المرمى وشادي خليل لاعب الدائرة لقائمة اللقاء.

وحقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على منتخب كرواتيا بنتيجة 31-22 في أولى مباريات الفراعنة بالبطولة.

ويعتبر هذا الفوز تاريخي لمصر حيث أنه الانتصار الأول لمصر على كرواتيا في تاريخ بطولة العالم لتقترب مصر خطوة من التأهل للدور لرئيسي.

وتعقد الجماهير آمالاً كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي لمنتخب مصر بعدما رفع سقف الطموحات بعد أولمبياد طوكيو الماضية، التي شهدت دخول منتخب مصر المربع الذهبي كأول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى هذا الدور.

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة السابعة إلى جوار كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة في المنتخبات الثمانية إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخباً، على أن يتأهل كل منتخب بالنقاط التي جمعها من الفرق المتأهلة معه.

تم تقسيم الـ24 منتخبا على 6 مجموعات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ8 مباشرةً.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر، التي اختارها الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفني للفراعنة، كلاً من: كريم هنداوي، محمد علي، عبدالرحمن حميد، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي زين، أحمد هشام السيد، حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري، محسن رمضان،مهاب سعيد، محمد سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل، شادي خليل.

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