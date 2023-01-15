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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني يكشف سبب تعطل منصة الامتحانات الإلكترونية للمصريين في الخارج.. فيديو

الامتحانات الإلكترونية
الامتحانات الإلكترونية

قال النائب محمود عصام موسي ، عضو مجلس النواب ، إنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والاتصالات بشأن تعطل منصة الامتحانات الإلكترونية للمصريين في الخارج ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقفة جادة لكشف أسباب العطل الذي تسبب في حالة ارتباك بين الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

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برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بعد تعطل منصة الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج

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طلب إحاطة لمعرفة أسباب تعطل منصات الامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج

وأضاف  موسي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن هذا العطل لم يكن الأول في الامتحانات، حيث تكرر أكثر من مرة في الأعوام السابقة حتى في الامتحانات الإلكترونية داخل مصر، وصدرت العديد من التصريحات بشأن التعامل مع الأزمة، إلا انها تتكرر من وقت لآخر.

وشدد عضو مجلس النواب ، على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع حلول نهائية لتلك الأزمة المتكررة حرصا مصلحة الطلاب في الداخل والخارج، مطالبا الحكومة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والاتصالات، بضرورة كشف التفاصيل كاملة حول أسباب السقوط المتكرر لسيستم الامتحانات.

وأشار " موسي ، إلأى أن المنصة كلها في كل الدول العربية سقط السيستم فيها لامتحانات المصريين بالخارج ، رافضا حديث وزارة التربية والتعليم بأن سبب سقوط السيستم دخول 80 طالب مرة واحدة وهذا الكلام غير مقبول على الاطلاق ولابد من وجود حل جذري لهذه المشكلة .

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