طلائع الجيش يستعير وادى من بيراميدز.. وفريد شوقى من المصرى

أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثلاثى محمود وادى مهاجم نادى بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، أيضاً حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى لاعب وسط النادى المصرى على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى فى صفقة انتقال حر.

يأتى ذلك فى إطار العلاقات الوطيدة والقوية التى تربط بين إدارة نادى طلائع الجيش وإدارة ناديي بيراميدز والمصرى.

كما استعاد الطلائع جهود حارسة محمد شعبان بعد إنتهاء إعارته لحرس الحدود.

ووقع الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود، على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش في حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

جاء انضمام اللاعبين الثلاثة لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقاً لاختيارات الكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق ، الذي يسعى جاهداً الى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.

من جانبه رحب الكابتن محمد يوسف المدير الفنى لفريق طلائع الجيش بإنضمام الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود لصفوف الفريق ، مؤكداً إنهم إضافة قوية للفريق لكونهم من اللاعبين أصحاب الخبرات فى الدورى المصرى.

ووضع يوسف برنامجا تأهيليا خاصاً للاعبين الثلاثة من أجل تجهيزهم فنيا وبدنيا ، إلى جانب زيادة الانسجام والتفاهم بينهم وبين باقى زملائهم بالفريق ، إستعداداً للمباريات القادمة من الدورى العام حيث يستعد الفريق للقاء الاسماعيلي التى ستقام فى الخامسة مساء الأربعاء القادم بجهاز الرياضة العسكرى فى الأسبوع ال 14 للدورى .

تدريبات يومية

على الجانب الآخر يواصل الطلائع تدريباته اليومية الجادة بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى بمشاركه جميع اللاعبين تحت إشراف محمد يوسف المدير الفنى وجهازه المعاون ، ويعكف الجهاز الفنى للطلائع على تجهيز جميع اللاعبين جيداً فنياً وبدنيا ، إلي جانب علاج وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى آخر مباراتين أمام المقاولون وسموحة ، من أجل الظهور بشكلٍ جيد أمام الدراويش ومن ثمّ استعادة الطلائع لنغمة الانتصارات من جديد.

ويستعيد طلائع الجيش فى مباراتة القادمة أمام الإسماعيلي جهود نجمه كريم طارق بعد إنتهاء الإيقاف ، وكان كريم قد غاب عن فريقه فى مباراة سموحة الأخيرة بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب .