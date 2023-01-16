الصحة: استقدام خبراء أجانب إلى مستشفيات الوزارة كل شهرين

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات التابعة للقطاع الخاص يقومون باستقدام خبراء أجانب لتقديم الخدمة العلاجية، مقابل آجر، ولذلك وقعت الوزارة بروتوكول يتيح استقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات الحكومية مجانا.

وأضاف "حسام عبد الغفار"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"لا يوجد ما يمنع أن هؤلاء الخبراء يمدوا تواجدهم فى مصر يوم أو يومين، ويقوموا بتقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة للمترددين عليها بدون مقابل".

وأكمل: الخبراء الأجانب سيقومون بمرقبة المرضى وإجراء التدخلات الجراحية وتدريب الكوادر الطبية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بدون تكليف.

ولفت إلى أن المستشفيات المستقدمة للأطباء هم من سيتحملون نفقاتهم، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع، منوها بأن العمليات سيتم إجرائها داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح أن البروتوكول الموقع سيساهم قي تقليل إرسال المواطنين للسفر إلى الخارج فى حال عدم وجود علاج لها داخل مصر، منوها بأن البروتوكول تم العمل به بشكل فعلي.

واسترسل: " الشهر الحالي سيشهد زيارتين أو ثلاثة لمستشفيات، ونحن وقعنا البروتوكول لأكثر من 5 مستشفيات، وكل شهر أو شهرين سيكون هناك زيارة من خبير أو خبيرين".