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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات جماهيرية لحل مشاكل المواطنين في قري الحسنة بشمال سيناء

حل مشاكل الكهرباء
حل مشاكل الكهرباء في قري الحسنة


واصل المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، اللقاءات الجماهيرية وفتح قنوات التواصل الاجتماعى بين جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة، خاصة اللقاءات التي تتم مع مشايخ ورموز سيناء ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .للعمل علي حل مشاكل المواطنين في قري المركز وتلبية احتياحاتهم من الخدمات والبنية الأساسية لهم. 
 

رموز وسط سيناء


حيث استقبل رئيس المركز والمدينة ومحمد أحمد المغربى سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة  الشيخ عطية أبو قردود عضو مجلس الشورى الأسب، و أحد النواب ومشايخ ورموز وسط سيناء، وتناول اللقاء عرض ومناقشة بعض المقترحات التي تعمل على حل بعض المشاكل والمعوقات ببعض القرى التابعة . 

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة الى أن جميع الإدارات التنفيذية تسعى لخدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى حدود الإمكانيات المتاحة، وبما يحقق رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة له فى جميع القطاعات.
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الحسنة لقاءات جماهيرية مشاكل المواطنين

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