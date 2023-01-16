عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيادة الحيوانات المنوية و تعزيز الخصوبة .. 3أنواع خارقة من المشروبات للرجال

صدى البلد

أنواع عديدة من الشاي يمكن إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي دمج بعض التغييرات في روتينك اليومي، أحد هذه التغييرات هو دمج شاي الأعشاب في حياتك اليومي إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي أفضل أنواع الشاي

1. الجينسنج

نظرًا لخصائصه التي ترفع الحالة المزاجية وتعزز الطاقة، يوصى غالبًا بالشاي كمكمل صحي للأفراد الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية  تحتوي معظم شاي الأعشاب أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في العلاقة الحميمة والمساعدة في تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم

وتعد من أفضل أنواع الشاي الجينسنغج هو أحد أهم الأعشاب في الطب الصيني التقليدي، وقد استخدم منذ آلاف السنين لعلاج مجموعة واسعة من الحالات الصحية. 
أفادت دراسات مختلفة أن تناول الجينسنج يؤدي إلى الزيادة من تدفق الدم  ويحمي من الإجهاد التأكسدي. 


2. شاي الماكا


يستخدم الماكا كوسيلة لتعزيزالخصوبة لدى الرجال عن طريق زيادة تركيز الحيوانات المنوية وحركتها.

3. شاي الاشواجاندا


أشواغاندا بمثابة أداة تكيف للتعامل مع الإجهاد  ويزيد الأشواغاندا أيضًا من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما قد يؤدي إلى تحسين الخصوبة 

 

شاي الأعشاب أنواع الشاي الحالة المزاجية ضعف الحيوانات المنوية تحسين الدورة الدموية شاي الاشواجاندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

أمطار غزيرة رعدية تضرب هذه المحافظات اليوم.. والحرارة تقترب من الصفر ليلاً

موضوعات متعلقة

ابعدي عنه.. نوع شائع من الزيوت يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم

نشرة المرأة ..علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان وتنظف الشرايين وتحمي القلب .. أطعمة خارقة يتجاهلها الكثيرين

بمذاق مختلف عن الجاهز .. 3 طرق سريعة لعمل الكب كيك

خد بالك .. علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

خلال 14 يوما.. أسرع رجيم لنحت القوام والتخلص من الكرش

تنظف الشرايين وتحمي القلب .. أطعمة خارقة يتجاهلها الكثيرين

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام.. شاهد

علامات شائعة يتجاهلها الكثيرون.. أعراض كارثية لسرطان البنكرياس

ترشيحاتنا

مفاجأة.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب إندونيسيا

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة صادمة عن امكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

مصدر أمنى ينفى القبض على ضابط شرطة أثناء محاولته تغير عملات أجنبية

زيادة الحيوانات المنوية و تعزيز الخصوبة .. 3أنواع خارقة من المشروبات للرجال

ابعدي عنه.. نوع شائع من الزيوت يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعدي عنه.. نوع شائع من الزيوت يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم

المؤلفة غادة عبد العال: «جروب الماميز» تجربتي الأولى في السينما.. وانضممت إليه على الواتساب حديثا.. وانتظروني في «البحث عن علا 2»| حوار

بمذاق مختلف عن الجاهز .. 3 طرق سريعة لعمل الكب كيك

الحقها قبل ما تنفجر .. اكتشف أعراض التهاب الزائدة الدودية

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ