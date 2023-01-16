فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص هاتف أوبو في السوق المصري 

يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقا كبيرا أمام الكثير من راغبي الشراء ، ومع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الهواتف خلال الفترة الماضية، أصبح من المهم التفكير في شراء هاتف بإمكانات جيدة مع سعر مناسب .

ويعد هاتف Oppo A16K الذي تم إطلاقه منذ فترة من قبل شركة أوبو الصينية خيارا جيدا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف في فئة 4 آلاف جنيه ، حيث يبدأ سعر الهاتف في السوق المصري من 4 آلاف و 400 جنيه حسب اختلاف النسخة وأيضا المتجر، كما يقدم الهاتف عددا من المواصفات المقنعة في الشاشة والكاميرا والبطارية.

وجاء هاتف أوبو Oppo A16K بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.52 بوصة ، ودقة 720x1600 بيكسل، وجودة +HD ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، وألوان الأسود والأزرق.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A16K كاميرا خلفية أحادية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل،مع فلاش LED مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وتقنيات HDR و panorama .

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت .

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K على بطارية سعة 4230 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 واط ، مع منفذ شحن من نوع microUSB، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، مع تقنية GPS، وواي فاي Wi-Fi 5.