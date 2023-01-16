عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص هاتف أوبو في السوق المصري 

هاتف أوبو Oppo A16K
هاتف أوبو Oppo A16K

يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقا كبيرا أمام الكثير من راغبي الشراء ، ومع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الهواتف خلال الفترة الماضية، أصبح من المهم التفكير في شراء هاتف بإمكانات جيدة مع سعر مناسب . 

 

ويعد  هاتف Oppo A16K الذي تم إطلاقه منذ فترة من قبل شركة أوبو الصينية خيارا جيدا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف في فئة 4 آلاف جنيه ، حيث يبدأ سعر الهاتف في السوق المصري من 4 آلاف و 400 جنيه حسب اختلاف النسخة وأيضا المتجر، كما يقدم الهاتف عددا من المواصفات المقنعة في الشاشة والكاميرا والبطارية.  

 

وجاء هاتف أوبو  Oppo A16K بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.52 بوصة ، ودقة 720x1600 بيكسل، وجودة +HD ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، وألوان الأسود والأزرق.  

 

ويقدم هاتف أوبو  Oppo A16K كاميرا خلفية أحادية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل،مع فلاش LED مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وتقنيات HDR و panorama .   

  

ويعمل هاتف أوبو  Oppo A16K بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت . 

 

ويحتوي هاتف أوبو  Oppo A16K على بطارية سعة 4230 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 واط ، مع منفذ شحن من نوع microUSB، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، مع تقنية GPS، وواي فاي Wi-Fi 5. 

 

 

 

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

بشرى للمواطنين.. تخفيضات كبيرة بالأسعار.. الزيت بـ 25 جنيها والأرز 10.5بالمجمعات الاستهلاكية

ترشيحاتنا

نزل 200 جنيه اشتروا بسرعة|تراجع أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين جراء انفجار مصفاة ومصنع كيماويات في الصين

بتقاضي 200 دولار في اليوم.. حقيقة تصريح بلوجر حول ارباحه من اليوتيوب

بورصة السيارات | أسعار هيونداي اكسنت HCI ترتفع 45 ألف جنيه من جديد

كيف أحافظ على ذكر الله وسط الانشغالات والضغوط النفسية؟ بـ3 أمور

القليوبية .. قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ