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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحضان.. خالد سليم يشارك متابعيه صورة رومانسية برفقه زوجته

خالد سليم برفقه زوجته
خالد سليم برفقه زوجته

شارك الفنان خالد سليم، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر خالد سليم عبر خاصية “الاستوري”، في صورة رومانسية برفقه زوجته، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

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مرض خالد سليم 

كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم فى الأحبال الصوتية وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ حتى الأصدقاء لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة وكنت كاره نفسى وحتى اللبس ماكنش بييجى على مقاسى".

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