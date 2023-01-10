عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد والدته| صور

صدى البلد

احتفل الفنان خالد سليم، بعيد ميلاد والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك صورة تجمعهم، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا أمي.

مرض خالد سليم 

كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم فى الأحبال الصوتية وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ حتى الأصدقاء لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة وكنت كاره نفسى وحتى اللبس ماكنش بييجى على مقاسى".

txt

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

txt

بآيس كاب ونظارة.. خالد سليم يخطف الأنظار في أحدث ظهور

خالد سليم مرض خالد سليم موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

بسبب الأمطار..هبوط أرضي يبتلع سيارة بالتجمع الأول ..صور

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

ماذا تفعل إذا استيقظت في الليل على حلم مخيف؟.. بـ3 أشياء تنجو

لهذا السبب .. مرتضى منصور يمنح الإسماعيلي لاعبين مجانا

بداخلها عائلة.. مياه الأمطار تبتلع سيارة على الدائري| شاهد

قيام الليل للزواج بمن تحب.. 4 أدعية من القرآن تعجل سعادتك

سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجرأها الاخيرة.. 3 إطلالات لـ سارة سلامة وضعتها في مأزق

انتهكوا براءتي بوقاحة.. 5 صور لـ وفاء سالم تثير الجدل

لحظة مرعبة.. انهيار مراسلة كندية خلال بث مباشر على الهواء| فيديو

بالملابس الداخلية.. شاهد ما فعله البريطانيون داخل مترو الأنفاق

فيديو

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

تحرشوا بجسمى النحيل.. وفاء سالم: انتهكونى بقسوة ووقاحة.. فيديو

تلاوة القرآن .. ماذا حدث في عزاء ابن جورج وسوف ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ