خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد والدته| صور

احتفل الفنان خالد سليم، بعيد ميلاد والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك صورة تجمعهم، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا أمي.

مرض خالد سليم

كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم فى الأحبال الصوتية وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ حتى الأصدقاء لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة وكنت كاره نفسى وحتى اللبس ماكنش بييجى على مقاسى".