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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بآيس كاب ونظارة.. خالد سليم يخطف الأنظار في أحدث ظهور

خالد سليم
خالد سليم

شارك الفنان خالد سليم صورة سيلفي جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر خالد سليم عبر خاصية “الاستوري”، مرتديا طقما شتويا مع أيس كاب، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

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مرض خالد سليم 

كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم فى الأحبال الصوتية وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ حتى الأصدقاء لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة وكنت كاره نفسى وحتى اللبس ماكنش بييجى على مقاسى".

وأضاف قائلا:" بعد التنمر وقفت مع نفسي وقفة ونزلت وزنى من 132 لـ 88 كيلو".

وقال سليم، خلال حواره بالبرنامج،:" وأنا في الجامعة كان عشقي الأول والأخير الفنانة أنغام، ومرة لقيت البريد الخاص بالتواصل مع الفنانين فكتبت جواب لأنغام من 6 صفحات".

وأوضح:" لما قابلتها قولتلها وقالتلي الجواب ده فين قولتلها عندي في البيت محتفظ بنسخه منه، ومازالت محتفظ بنسخة منه حتي الآن".

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