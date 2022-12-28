بشجرة كريسماس.. خالد سليم يحتفل بقرب حلول العام الجديد من منزله| شاهد

شارك الفنان خالد سليم، صورا جديدة له، في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر خالد سليم محتفلاً بقرب حلول العام الجديد، من منزله، والتقط الصور بجوار شجرة كريسماس مزينة بالنجوم والأجراس.

وحل الفنان خالد سليم، ضيفا على الفنان أمير كرارة، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون"؛ للحديث عن كواليس من حياته الشخصية والفنية.

وقال سليم، خلال حواره بالبرنامج،: "وأنا في الجامعة، كان عشقي الأول والأخير الفنانة أنغام، ومرة لقيت البريد الخاص بالتواصل مع الفنانين، فكتبت جواب لأنغام من 6 صفحات".