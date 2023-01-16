بتقاضي 200 دولار في اليوم.. حقيقة تصريح بلوجر حول ارباحه من اليوتيوب





كشف البلوجر حمو شاكر، حول حقيقة دخله الذي يحصل عليه بالدولار من خلال اليوتيوب

والسوشيال ميديا و الحملات الاعلانية .



البلوجر حمو شاكر يتقاضى 2000 دولار





ووجهت الأعلامية نانسي إبراهيم، ببرنامج “حكيات بنات” علي قناة الشمس، سؤالا للبلوجر حمو شاكر حول دخله قائلا : “ انت ادليت بتصريح لأخبار اليوم انك بتتقاضى 2000 دولار من المشاهدات التي تحصل عليها من اليوتيوب، بينما نجد أحمد حسن وزينب قد تصل أرباحهم الشهرية إلى ٣٠ ألف دولار هل هذا الكلام حقيقي؟ "





اضاف حمو شاكر، ان في هذا التوقيت كان الدولار اقل سعر من الان وغير كده هناك 30% ضرايب مضيفا انه يتقاضي بالجنيه المصري.