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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتقاضي 200 دولار في اليوم.. حقيقة تصريح بلوجر حول ارباحه من اليوتيوب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


 

كشف البلوجر حمو شاكر، حول حقيقة دخله الذي يحصل عليه بالدولار من خلال اليوتيوب 

والسوشيال ميديا و الحملات الاعلانية .
 

البلوجر حمو شاكر يتقاضى 2000 دولار 



ووجهت الأعلامية نانسي إبراهيم، ببرنامج “حكيات بنات” علي قناة الشمس، سؤالا للبلوجر حمو شاكر حول دخله قائلا : “ انت ادليت بتصريح لأخبار اليوم انك بتتقاضى 2000 دولار من المشاهدات التي تحصل عليها من اليوتيوب، بينما نجد أحمد حسن وزينب قد تصل أرباحهم الشهرية إلى ٣٠ ألف دولار هل هذا الكلام حقيقي؟ "

 

اضاف حمو شاكر، ان في هذا التوقيت كان الدولار اقل سعر من الان وغير كده هناك 30% ضرايب مضيفا انه يتقاضي بالجنيه المصري.  

دولار اليوتيوب السوشيال ميديا أحمد حسن وزينب لبلوجر

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