بسبب ميكسوني أزمة بين الأهلي وأبها السعودي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤوليالنادي الأهلي رفضوا رد مبلغ إعارة لويس ميكيسوني جناح الفريق الأحمر الذي انتهت إعارته لنادي أبها السعودي في يناير الجاري ورفض النادي السعودي استكمال العقد لنهاية الموسم الجاري.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تمسكت إدارة النادي الأهلي بعدم رد مبلغ 120 ألف دولار قيمة إعارة لويس ميكيسوني بعد طلب أبها السعودي استرداد المبلغ عقب انتهاء إعارة ميكيسوني ووافق الأهلي على التنازل عن قيمة 30 ألف دولار باقي قيمة إعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري".

وتابع:" ميكيسوني لديه عرضين من تنزانيا وجنوب إفريقيا للرحيل عن الأهلي من جديد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية عقب عودته من أبها السعودي".