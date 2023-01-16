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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة كهربا .. تهديد خطير لـ الأهلي والنادي يتمسك بهذا الخطاب ..تفاصيل مثيرة

كهربا
كهربا

تحتل أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي حيزا كبيرا فى الوسط الرياضى.

وفي ذلك ينتظر النادي الأهلي خطابا رسميا صريحا من الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الموافقة على مشاركة كهربا فى مباريات الأهلي فى بطولة الدوري أو كأس مصر.

فيما كشف محمد بيومي خبير اللوائح عن مفاجأة كبرى بشأن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب غرامة نادي الزمالك.

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وقال محمد بيومي خبير اللوائح فى تصريحات تليفزيونية: "اللاعبين لا يقع عليهم إيقاف فى فترات القيد بل ذلك على الأندية وليس اللاعبين.

وأضاف: "إذا اعتزل كهربا كرة القدم سوف يدفع النادي الأهلي الغرامة المالية الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار بجانب 5٪ فوائد".

أزمة كهربا

وتابع: "النادي الأهلي فى أزمة كبري بسبب كهربا وبشأن الغرامة، والأهلي حتي الآن يتظاهر أنه ليس له أى تدخل بشأن انتقال اللاعب من الزمالك إلي افيش البرتغالي ، ولكن لم توقع عقوبة على الأهلي بسبب عدم وجود أدلة لتورط الفريق، ولكن إذا وجدت أى أدلة سوف يهبط الأهلي للدرجة الرابعة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة سموحة غدا ضمن مباريات مسابقة كأس مصر فى مباريات نصف النهائي.

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