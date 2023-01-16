على خلفية الإعدامات.. الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني في برلين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، استدعاء السفير الإيراني لديها للاحتجاج على أحكام الإعدام ضد المتظاهرين المحتجين ضد النظام الإيراني.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن البلاد استدعت السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية لإجراء محادثات اليوم الاثنين، على خلفية المخاوف الألمانية بشأن سجل طهران في مجال حقوق الإنسان.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي ببرلين: "يمكنني أن أؤكد أنه تم استدعاء السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية اليوم".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، كشفت في وقت سابق، أنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني مجدداً بسبب إعدام المتظاهرين، مشددة على أن "أي نظام يقتل شبابه لا مستقبل له".

وأضافت أن هناك أسماء جديدة من الحرس الثوري تم أضافتها علي القائمة الأوروبية للإرهاب.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، "نحث إيران على وقف تنفيذ أية أحكام بالإعدام وعلى إطلاق سراح المعتقلين من دون حق بشكل فوري".

واعتبر شولتس أن "النظام الإيراني ينفذ الإعدامات كوسيلة للقمع".في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي سنناقش أسماء إضافية لضمها للائحة العقوبات".