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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الشرقية: 3 مشروعات ضمن حياة كريمة تدخل الخدمة قريبا | فيديو

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، إن مشروعات “  حياة كريمة  “ بالمحافظة تتم على قدم وساق للمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة  ”الحسينية ” التي تمثل نحو 30 % من سكان المحافظة .

وأشار الدكتور ممدوح غراب ، خلال مكالمة فيديو لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، إلى أن مشروع " أبو كبير " خارج مبادرة حياة كريمة ، ويتم العمل فيه من خمس سنوات ، منوها أن محطة أبو كبير ستدخل الخدمة قريبا ، وهو مشروع مهم ينتج 35 ألف متر مكعب مياه شرب يوميا، وتدخل الخدمة مع عمل تطوير لشبكات المياه القديمة.

وتابع " غراب " ،  أنه سيتم افتتاح نفق عرابي بعد حوالي شهرين ، وهو مشروع عملاق.

وأردف : محطة صرف أبو حاكم انتهي العمل فيها وستدخل الخدمة قريبا ، وجاري الانتهاء من التجربة الثانية عليه . 

محافظ الشرقية حياة كريمة توك شو الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برنامج صباحك مصري

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