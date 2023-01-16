محافظ الشرقية: 3 مشروعات ضمن حياة كريمة تدخل الخدمة قريبا | فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، إن مشروعات “ حياة كريمة “ بالمحافظة تتم على قدم وساق للمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة ”الحسينية ” التي تمثل نحو 30 % من سكان المحافظة .

وأشار الدكتور ممدوح غراب ، خلال مكالمة فيديو لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، إلى أن مشروع " أبو كبير " خارج مبادرة حياة كريمة ، ويتم العمل فيه من خمس سنوات ، منوها أن محطة أبو كبير ستدخل الخدمة قريبا ، وهو مشروع مهم ينتج 35 ألف متر مكعب مياه شرب يوميا، وتدخل الخدمة مع عمل تطوير لشبكات المياه القديمة.

وتابع " غراب " ، أنه سيتم افتتاح نفق عرابي بعد حوالي شهرين ، وهو مشروع عملاق.

وأردف : محطة صرف أبو حاكم انتهي العمل فيها وستدخل الخدمة قريبا ، وجاري الانتهاء من التجربة الثانية عليه .