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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرحة ونزيف وقصور في القلب.. الدواء تحذر من الأعراض الجانبية للمسكنات

المسكنات
المسكنات

 نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة حول قبل استخدام المسكنات ، وموانع استخدامها 
 

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إنه قبل تناول المسكنات يجب مراجعة الصيدلي؛ حيث أنه يحذر استخدامها في الحالات التالية:​
١. وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.
٢. وجود قرح متكررة  بالمعدة.​
٣. قصور شديد في الكلى أو الكبد​.
٤. القصور والهبوط  الشديد بالقلب. ​
٥. وجود أي نزيف نشط. ​
٦. وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء، الإسهال، أو عدم تناول السوائل بكميات كافية. ​


وحذرت هيئة الدواء المصرية  من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.
 

الدواء المعلومات المسكنات الجهاز الهضمي قرح

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