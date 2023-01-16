قرحة ونزيف وقصور في القلب.. الدواء تحذر من الأعراض الجانبية للمسكنات

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة حول قبل استخدام المسكنات ، وموانع استخدامها
وقالت هيئة الدواء المصرية ، إنه قبل تناول المسكنات يجب مراجعة الصيدلي؛ حيث أنه يحذر استخدامها في الحالات التالية:
١. وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.
٢. وجود قرح متكررة بالمعدة.
٣. قصور شديد في الكلى أو الكبد.
٤. القصور والهبوط الشديد بالقلب.
٥. وجود أي نزيف نشط.
٦. وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء، الإسهال، أو عدم تناول السوائل بكميات كافية.
وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.