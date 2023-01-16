قرحة ونزيف وقصور في القلب.. الدواء تحذر من الأعراض الجانبية للمسكنات

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة حول قبل استخدام المسكنات ، وموانع استخدامها



وقالت هيئة الدواء المصرية ، إنه قبل تناول المسكنات يجب مراجعة الصيدلي؛ حيث أنه يحذر استخدامها في الحالات التالية:​

١. وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.

٢. وجود قرح متكررة بالمعدة.​

٣. قصور شديد في الكلى أو الكبد​.

٤. القصور والهبوط الشديد بالقلب. ​

٥. وجود أي نزيف نشط. ​

٦. وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء، الإسهال، أو عدم تناول السوائل بكميات كافية. ​



وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.

